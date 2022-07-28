O ihale iptal!

HÜSEYİN KOCAMAN

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşanan ve Malatya’yı da biraz ilgilendiren ihale vurgunu iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kardeşi Hür Ağbaba’yı ilgilendiren ihaleyle ilgili konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MGTC ziyaretinde ihalenin iptal edildiği bilgisini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Ziyarette Cemiyetin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ağbaba, burada gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkan Yardımcısı Mikail Pelit yaptı. Pelit, ziyaretinden dolayı Ağbaba’ya teşekkür ederek, “24 Temmuz Basın Bayramı’ydı Türkiye de çok bayram olarak kutlayacağımız bir süreci de açıkçası yaşamıyoruz. Gazetecilerin medyanın ciddi sorun ve sıkıntıları var başta ekonomik sıkıntılar gazetecileri ve basın mensuplarını ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Basın mensubu arkadaşlarımızın çoğu gerçekten asgari ücrete dahi razı iken, böyle bir iş dahi bulamıyor maalesef kötü bir süreç yaşıyoruz, kötü bir dönem yaşıyoruz. Kendi sorun ve sıkıntılarımızı anlatmak adına bu tür ziyaretlerin etkili olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sorun ve sıkıntıları atlatırız özgür ve bağımsız bir basına her zaman ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu

Daha sonra söz alan ve Basın Bayramı’nda gazetecilerin yaşadığı sorunlarını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Özellikle son gelen yasa da özellikle yerel medya ile ilgili hem sansür var ama yerel meydanında gücünü tamamen kıran bir yasaydı maalesef siyasi bir yasa yerel basının yaşamasını istemeyen bir yasa ayrıca eğer bu yasa çıkar ise Türkiye de medya diye basın diye bir şey kalmayacak. Sıkışan iktidarlar, ülkeyi yönetemeyen iktidarların ilk başvuru yapmış olduğu şey basına baskı uygulamak gerçeklerin vatandaşa iletilmesini engellemek yoluna başvuruyorlar” dedi.

Gündemle ilgili diğer konulara de değinen Ağbaba, gazetemizin “Geçtiğimiz aylarda kardeşiniz Hür Ağbaba ile ilgili Aydın’ın Didim ilçesinde 150 milyonluk araziyi ihaleyle 18 milyona aldığı iddialarından sonra bu ihalenin iptal edileceği de gündeme geldi. Bu ihaleyle ilgili son gelişme nedir? Sorusuna cevap veren Ağbaba, “Sanki ortada bir yolsuzluk varmış gibi. Benim abim iş adamı. Doğru bir ihaleye girmişler ihaleyi yapan Didim Belediyesi değil ihaleyi yapan Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’ye duyurarak bir ilana çıkıyor ve abim arkadaşları ile birlikte o ihaleye giriyorlar. Sonra yerin uygun olmadığı ortaya çıkıyor, vazgeçmek istiyorlar ama ortada bir teminat olduğu için teminat da yakılmıyor ama şu anda iptal edildiği bilgisi var. Burada şunu söyleyeyim: Ortada bir yolsuzluk olacak bir şey yok. Çünkü ihaleyi yapan AK Parti’nin Sosyal Güvenlik Kurumu. SGK yapıyor ihaleyi. Bizimle ilgisi alakası yok. Bu bilgi yanlışlığını da paylaşmak isterim. Bazı arkadaşlarımız art niyetli olarak sanki biz bir yolsuzluğun içerisindeymiş gibi söylüyorlar. Yani öyle bir şey olması mümkün değil. Hiçbir zaman devletin ya da kamunu bir kuruşluk malında gözümüz olmadı, bundan sonrada olmayacak, onu da ifade edeyim” şeklinde konuştu. .