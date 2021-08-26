O Hashtaglere Ceza Gelecek Mi?

“Hashtagları açanlar hakkında işlem yapılmalıdır”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Twitter gündeminde yer alan #5816Kalkacak hashtagı muhalefetin tepkisine neden oldu. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Şu anda Türkiye Cumhuriyetinde insanlar huzur ve barış içerisinde yaşıyorsa bunun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. O nedenle Atatürk’e karşı işlenen suçlar en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Hatta şu anda twitterda bu hashtagları açanlar hakkında bile işlem yapılmalıdır” dedi.

Twitterda böyle bir hashtagın acıkmasının yersiz olduğunu belirten İl Başkanı Enver Kiraz,

Gerçekten twitterda böyle bir hashtagın açılması gerçekten saçma sapan bir şey çünkü twitterda böyle bir şeyin olması ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Çünkü son dönemlerde bir siyasi iklim var. Uzun dönemdir bizi yöneten iktidar, siyasi iklimi maalesef yaratıyor. Bu siyasi iklim hem Cumhuriyetimize hem de Atatürk’e kadar uzanan zaman zaman onun en yakın arkadaşı İsmet İnönü’ye ağza alınmayacak şeyler söyleyen dil uzatan bir anlayışı ve iklimi görüyoruz. Bu iklim Atatürk’ü zaman zaman tartışma konusu haline getiriyor. Atatürk’ün aleyhine işlenen suçlarda ceza kalksın demek, aklı başında hiçbir vatandaşın yapmaması gereken bir durumdur

ifadelerini kullandı.

“Atatürk bu ülkenin kurucu unsurudur ve bize bu ülkeyi emanet etmiştir” sözlerine yer veren Kiraz kelimelerine şöyle devam etti:

Atatürk bu ülkenin bağımsızlığını sağlamıştır. 19 Mayıs 1919’da 7 düvele karşı bağımsızlık savaşını başlatmış ve bütün Anadolu’yu kendi etrafında kenetlemiş, bu ülkede yaşayan herkes kadınıyla erkeğiyle genciyle Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla Çerkez’iyle bir mücadeleye ortak oldu. O yokluk içerisinde bu mücadeleler kazanıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunun devamında gerçekten laik demokratik cumhuriyet gibi cumhuriyeti kuran ve bize kazandıran büyük bir liderden bahsediyoruz. Ortadoğu’ya baktığımızda her tarafı kan gölü, baktığınızda Suriye’si, Mısır’ı, Irak ve İran öyle bunların tümüne baktığımızda şu anda Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bu coğrafyada insanlar huzur ve barış içerisinde yaşıyorsa bunun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. O nedenle Atatürk’e karşı işlenen suçlar en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Hatta şu anda twitterda bu hashtagları açanlar hakkında bile işlem yapılmalıdır. Derhal twitter hesapları tespit edilip, kim bu kampanyayı yapıyorsa ve destekliyorsa hepsinin hakkında işlem yapılmalıdır. Cumhurbaşkanına hakaret eden veya bir şeyleri beğenen kişiler Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanabiliyor. Hemen hesaplardan incelemeler başlatılabiliyor. O zaman Atatürk aleyhine başlatılan kampanya hakkında da gerekli kişilere cezanın verilmesi gerekir. Bu yasanın kalkmasını talep etmek, sosyal medyada dile getirmek de suçtur.

5816 Sayılı Kanun:“Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk’ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951’de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur.

Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca resen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.”