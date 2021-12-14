O görüşmede Sumudica’ya transfer sözü!

Süper Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Marius Sumudica ile yönetim arasındaki toplantıda şimdilik uzlaşı çıktı. Alanya hezimetinden sonra gerçekleşen görüşmede Sumudica’nın istediği transferlerin zamanında yapılması konusunda yönetimden söz aldığı belirtildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in devre arası transfer planının deşifre olmasıyla, bunu öğrenen Sumudica’nın 6-2’lik hezimeti fırsat bilerek maç sonu açıklamalarında yönetimi bilerek hedef aldığı ortaya çıktı.

Basın toplantısında sezon başında yönetimin yaptığı transferlerin yanlış olduğunu dile getiren Sumudica, “Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu da onun alması gerekiyor. Oyuncular hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün ya da yarın kulüp başkanı ile bir toplantımız olacak. Çünkü ismimi mahvetmek istemiyorum. Bütün açık yüreklilikle geldim Malatya’ya, puanlar almak istedim, 8 puan yaptık şu ana kadar” ifadelerini kullanarak devre arasında yine aynı senaryonun tekrarlanmasını kabullenmeyeceği mesajını kameralar aracılığıyla yönetime verdi.

Alanyaspor maçının hemen ardından yönetimle görüşme masasına oturan Rumen teknik adamın istediği transferlerin durumuyla ilgili sorduğu soruya beklediği yanıtı alamadığı, transfer komitesinin listedeki oyuncularla temasa geçmek yerine farklı futbolcu arayışına girdiği belirtildi. Sarı kırmızılı kulüpte geçtiğimiz sezonlarda oynayan ve bu futbolcuların diğer kulüplere transferinde parmağı olan Gevrek’in (Bifouma, Guilherme, Aytaç Kara) yine aynı oyuncuları takıma kazandırmak istediği bu duruma ise Sumudica’nın buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Ayrıca toplantıda Yeni Malatyaspor’un ligde kalması için neler yapılması gerektiğini açıklayan Sumudica 10’a yakın oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasını istedi.

Öte yandan bazı yayın organlarında Rumen çalıştırıcının görevi bırakacağı ve tazminat konularında yönetimle pazarlık yaptığı yönünde çıkan haberlerin ise doğru olmadığı bildirildi.