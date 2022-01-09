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Nusaybin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

nusaybin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre karayolu Girmeli köyü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkış’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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