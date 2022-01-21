nusaybin’de karla mücadele sürüyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri kapalı yolları açmak ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kar yağışı sonrası olumsuz hava koşullarından dolayı kırsal mahallelerin yolları kapandı. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çok sayıda iş makinesi kırsal mahalle yollarında kar küreme ve yol açma çalışmaları yaparken, bazı ekipler de İpek Yolu ve ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, Dicle Elektrik ekipleri elektrik hatlarını onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karla mücadele ekiplerinin 24 saat boyunca görev başında olduğunu bildirdi. Belediyeye bağlı çok sayıda iş makinesinin ilçe merkezi ve dağlık bölgelerdeki kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına katıldığını ifade eden Kayabaşı, 112 Acil servise gelen talepler doğrultusunda hastaların Belediye, Jandarma ve Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine taşındığını belirtti.

Nusaybin Kaymakamlığı, Belediye, Sağlık, Güvenlik Görevlileri ile tüm Kamu kuruluşlar ile birlikte karla mücadele ettiklerini aktaran Kayabaşı, ulaşımı rahatlatmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının 24 saat boyunca aralıksız süreceğini ifade etti.