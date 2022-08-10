Nohut hasadı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazileri’nin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yatırım Projesi çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile çalışma başlatıldı. Kuluncak ilçesi ve mahallelerinde nohut yetiştiriciliği yapılarak, bölgede boş bırakılan, atıl durumda bulundurulan veya nadasa bırakılan arazilerde uygun tarımsal üretim yöntemleri ile “Nohut Üretimi İle Nadas Alanları Yeşilleniyor” projesi çerçevesinde geçtiğimiz Nisan ayında dağıtımı ve ekimi yapılan tohumların Hasat Tarla Günü gerçekleştirildi.

NOHUT ÜRETİMİ İLE NADAS ALANLARI YEŞİLLENİYOR

Kuluncak ilçesi Başören Mahallesi’nde Ali Selami Bulut’a ait arazide yapılan Nohut Hasadı Tarla Günü’ ne, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Kuluncak Belediye Başkan Vekili Musa İnci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Arı, Kuluncak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Nohut hasat tarla gününde konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yapılan çalışma hakkında bilgi aktardı. Macit, üretimin önemine temas ederek, “Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından çiftçilerimize destek amacıyla ekilmeyen boş alanların değerlendirilmesi, arazilerin etkin kullanılması açısından bir proje yaptık. Proje neticesinde nohut tohumları dağıttık. Kuluncak ilçemizde nohut hasadına geldik. 2022 yılı kurak geçmesine rağmen verim iyi durumda, nohut kalitemizde iyi, tohum çeşidi de iyi. Tohumun kalitesini ve arazilerin etkin kullanımını teşvik amacıyla destek sağladık. Diğer dönemlerde yine arazilerin etkin kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesiyle ve Bakanlığımızla ortak projeler yapacağız. Sertifikalı tohum ve diğer desteklemelerimize devam edeceğiz” dedi.

700 DEKAR ALANDA 16 ÇİFTÇİ NOHUT ÜRETİMİ YAPTI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ise ilçede 700 dekar alanda 16 çiftçinin nohut üretimi gerçekleştirdiğini bildirdi. Köksal, “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi çerçevesinde Kuluncak ilçemizde 700 dekar alanda 16 çiftçimize nohut dağıtımı yapıldı. Bu tohumu Göksu çeşidi olarak belirledik. Mayıs ayında ekimini gerçekleştirdiğimiz tohumların bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Verimin iyi alındığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM ÇİFTÇİDEN DESTEĞİ BİZDEN”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı da, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretime destek verdiklerine dikkat çekerek, “Kuluncak ilçemizde nohut hasadı yapılan bir tarlada bulunuyoruz. Öncelikli olarak nohut tohumunun buraya kadar ulaşımını sağlayan Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Her türlü konuda desteği bulunan Tarım İl Müdürlüğüne ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Üreticimizin gayretleriyle kaliteli verimli bir ürün elde edilmiş, bu ürün bizim için çok önemli. 2022 yılında ‘Ekilemeyen Arazilerin Etkin Kullanılması Projesi’ çerçevesinde öncelikli olarak 402 ton gibi Malatya tarihinde rekor sayılabilecek buğday arpa tohumu dağıtıldı. 40 ton civarında 3 ilçemizde Doğanşehir, Kuluncak ve Arguvan’da baklagil tohumu dağıtıldı. Bu çerçevede yine Kuluncak ilçemizde 700 dekarlık bir alanda ekimi sağlamak amacıyla yaklaşık 11 ton nohut tohumu dağıtılmış oldu. Önemli olan birçok çiftçimize ekilemeyen arazilerin ekilmesi için destek sağlamak özellikle ilçe müdürlüğü personelleri tarafından teknik desteklerle buna yön vermek önemli bir olay. Yani kuru bir alanda Malatya şartlarında hatta Kuluncak şartlarında güzel bir verim yakalanmış üreticimizin eline sağlık. Biz Büyükşehir belediyesi olarak Tarım İl Müdürlüğümüzün destekleriyle çiftçimize özellikle girdi bazında vereceğimiz destekleri arttırarak devam edeceğimizi söylüyoruz. Çünkü Malatya’nın kayısı dışında başka üretim yöntemleriyle başka türlerle anılması gerekiyor. Bizim amacımız ekilemeyen arazi bırakmamak ve yine üreticimizi bu konuda hem teşvik hem de öğrenim amacıyla destek sağlamak. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temel prensibimiz, üretim çiftçiden desteği bizden olmak kaydıyla bütün gayretimizle çabamızla çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hasat işlemi gerçekleştirildi. (İHA)