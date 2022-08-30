NİYET İYİ AMA…

Yeni Malatyaspor oyuncularının iyi niyetlerinden ve mücadelesinden kimsenin kuşkusu yok.

Ancak kalite ve tecrübeli oyuncu olmadığı süreçte sadece iyi görüntü üzerinde yorum yaparsak kendimizi kandırırız.

Oynanan üç müsabakada genç oyuncular kapasitelerinin üzerinde yük olmanın bilinci içerisinde sadece koşmak ve oyunu bozmak üzerine odaklanmışlar izlenimi var.

Cihat Aslan kamuoyuna hayal dağıtmaya çalışsa da görülen köy kılavuz istemez. Altmış ve yetmiş dakika iyi niyetinizle mücadele edersiniz tıpkı Eyüpspor karşısında olduğu gibi sonradan tıkanır ve golleri arka arkaya yersiniz.

Yönetimi ve başta teknik kadro olmak üzere takımı dürüst ve samimi davranışlarından dolayı desteklemeye çalışsak da samimi olmak gerekir ise işimiz hayli zor.

Hadi Karim Hafez ve diğer Burundili oyuncular geri dönmüş olsa belki de umudumuz artacak.

Ancak orada da iyi bir görüntü gözükmüyor.

Eyüpspor karşısında alınan mağlubiyeti fazlada önemsemiyorum.

Çünkü Süper Lig seviyesinde büyük bütçeler ile birtakım oluşturmuşlar. Takım genelinde iyi mücadele takdire şayan.

Ancak yine yan top ve yenilen basit goller. Barış Başdaş’ın bu hafta takıma katılması kısmen savunmayı düzeltir ama bu yetmez.

Mutlaka geri dönüşler ve devre arasına kadar transfer tahtası açılmaz ise işimiz zor ve kümede kalmamız mucizelere bağlı.

Her ne kadar Cihat hoca iyi niyeti ile ilk yedi arasına gireceğiz dese de görülen köy kılavuz istemez.

Yine de verilen mücadeleden dolayı tüm takımı kutlamak lazım. Şimdi top siyasilerde, belediye başkanları ve iş insanlarında bekleyip göreceğiz bakalım ne yapacaksınız.

Hep birlikte bekliyoruz.