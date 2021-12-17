“Nitelikli göç verip, niteliksiz göç alıyoruz”

HÜSEYİN KOCAMAN

İmar konusunda konuşan ve Battalgazi Belediyesi’nin bu konuda çok güzel projeleri olduğunu ifade eden Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, ama projelerin bürokrasi engeline takıldığını savundu. Ortaç, nitelikli göç verip, niteliksiz göç aldıklarını öne sürerek, “Bunun önüne geçilebilmesi için bölgeyi cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor” dedi.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Battalgazi ilçesinin imar konusuyla ilgili konuştu.

İmar çalışmalarını beklediklerini dile getiren Ortaç, imarla ilgili güzel çalışmaların ortaya çıkmasını temenni etti.

“VAROŞ GİBİ KALDIK”

Ortaç, çalışmaların liyakatli ve ehliyetli kişilerle yapılması gerektiğini dile getirerek, “Bu işler öyle dost, ahbapla olacak işler değil. Tüm yerel katılımcıların, muhtarların, bölge halkının, bölgede yaşayan insanların, sivil toplum kuruluşlarınım da olurunu alıp, alt tabana yayıp, fikir oluşturduktan sonra yapılacak çalışma çok daha verimli olacaktır.Artık biz verdiğimiz göçün yerine nitelikli göç almak istiyoruz. Verdiğimiz göçlerin yerine gelenleri tekrar rehabilite etmek artık bizleri çok yoruyor. Göç aldığımız kişiler kendi memleketlerinden buraya çalışmaya gelenler. Zenginler buraya gelmiyor. Gelenlerin hepsi problemli. Sosyal yaşam problemi var, eğitim ve kültürde, toplu yaşam gibi birçok konuda rehabilite edilmesi gerekiyor. Biz nitelikli göç veriyoruz ama niteliksiz göç alıyoruz. Toplumsal yaşamın şartlarına uyan insanları göçe gönderiyoruz. İnsan eğitimi çok büyük özveri gerektiriyor. Bunun önüne geçilebilmesi için bölgeyi cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Tüm kamu kuruluşlarını, hastaneleri, resmi kurumları taşıdılar. İnsanlar buraya neden gelsinler? Varoş gibi kaldık. Bu varoşluktan kurtulacağız. Yeni Devlet Hastanesi’nin açılmasıyla bölge biraz cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu.

“BU KONULARI GÖRÜŞÜYORUZ”

Bu konuda Belediye Başkanı Osman Güder’le istişare halinde olduklarını dile getiren Ortaç, “Belediye Başkanımızla bu konuları görüşüyoruz. Çok tatmin edici açıklamalarda bulunuyor. Başkanımın projeleri çok güzel ama bürokrasi engelini aşamıyorlar. Bunun hükümet, Büyükşehir, kamu kuruluşlarının kanadı var. Yani bazı ufak noktalarda kalıyorlar. İktidarın kendi bölgesinde başarılı olan belediyesinin başarısız olma gibi bir lüksü yok. 75 yaşındaki teyzeye ne kadar makyajlarsak 20 yaşındaki genç bir kızın görüntüsünü vermez. İstediğiniz kadar rötuşlayın, botokslayın, olmaz” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN GERİ KALMAYALIM”

Yeşilyurt Belediyesi’nin üniversite öğrencileriyle ilgili yaptığı kışlık gıda yardımı ihtiyacını değerlendiren ve aynı projeyi Battalgazi Belediyesi’nin de yapmasını isteyen Ortaç, şunları kaydetti:

“Bir öğrenci bir ilçenin hayatı, her şeyi. Öğrenci demek o şehrin hareketlenmesi, ticaretinin dönmesi, sosyal etkinliğinin artması, kültürel olarak daha çok yükselmesini sağlıyor. Hele hele eğitimli öğrenciler, oturmasını, kalkmasını, hareket etmesini bilen öğrenciler hem büyüklerini hem de küçüklerini yetiştiriyor. O yüzden öğrenciler çok önemli. Bu nedenle Yeşilyurt Belediye Başkanına üniversite öğrencilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Osman Güder Başkanımıza da sesleniyorum, bundan geri kalmayalım”