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Nihat Balan’ın takımı finalde!
TFF 3. Lig play off final merkezleri ve maç programı belli oldu. Malatyalı teknik direktör Nihat Balan’ın takımı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TFF 2. Lig’den önceki son virajda Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek.
TFF 3. Lig’de play off yarı final müsabakaları sonucunda finallere yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Play off yarı final müsabakaları sonucunda Artvin Hopaspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Fethiyespor, İçel İdman Yurdu Spor Kulübü, İskenderunspor A.Ş. ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü finallere kaldı. Tek maç eleme usulüne göre Ankara ve Kayseri’de oynanacak final müsabakaları sonrasında 3 takım daha TFF 2. Lig’e yükselmeye hak kazanacak. Finaller 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
TFF 3. Lig play off finalleri maç programı şöyle;
23 Mayıs Pazartesi: Fethiyespor-İçel İdmanyurdu SK
24 Mayıs Salı: Artvin Hopaspor-Arnavutköy Bld. Spor
25 Mayıs Çarşamba: İskenderunspor-Iğdır FK
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