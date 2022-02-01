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Anasayfa / Asayiş / Niğde’de kablo fabrikasında yangın

Niğde’de kablo fabrikasında yangın

niğde’de kablo fabrikasında yangın
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Niğde’de bakır kablo üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bakır kablo üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve Niğde ve Bor Belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Plastik malzemelerin tutuştuğu yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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