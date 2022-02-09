nevşehir’de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

Nevşehir’in Göreme ilçesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, aşırı yağıştan dolayı zarar gören kaya parçası koparak yol üzerine yuvarlandı. Olayda kimse yaralanmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çalışma yapılan yolda kaya parçası kaldırılana kadar trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.