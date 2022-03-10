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Nevşehir’de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

nevşehir’de kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle Ürgüp ilçesi Üç Güzeller mevkiinde Çetin K.’nın kullandığı 06 BMA 85 plakalı tır ile karşı şeritten gelen Ali Osman Demirkan’ın kullandığı 42 DOA 80 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Demirkan araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri Demirkan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Ali Osman Demirkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ürgüp-Nevşehir karayolu Ortahisar mevkiinden itibaren trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

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