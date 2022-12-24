Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alacak

18,6893$% 0.09
19,8686€% 0.19
1.079,56%0,44
1.771,00%0,73
7.088,00%0,66
314226฿%-0.25827
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.
Malatya’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.