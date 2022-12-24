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Anasayfa / Eğitim / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alacak
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Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.

İlana ulaşmak buraya tıklayınız.

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