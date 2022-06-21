Neşter vurmaya hazırlanıyor!

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Tek aday olarak girdiği TFF Genel Kurulu’nda başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi, kurum içinde büyük bir operasyona hazırlanıyor. Hem idari anlamda değişiklikler yapacak olan Büyükeşki, hem de özellikle yıllardır hiçbir başarısı olmamasına rağmen hep aynı isimlerin çalıştığı milli takımlar altyapısına el atacak. Ajansspor’da yer alan habere göre; Hafta içinde yapılacak yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapacak olan TFF yönetiminde, yine Milli Takımlar’dan sorumlu yönetici olmasına kesin gözüyle bakılan Hamit Altıntop, uzun süredir istediği operasyon için düğmeye basacak.

Milli takımda altyapı kategorilerinin antrenör kadrosunu sil baştan bir değiştirmek isteyen Altıntop’un yıpranmamış ve altyapı tecrübesi olan isimlerle çalışmak istediği öğrenildi.

TOLUNAY KAFKAS DEVAM EDECEK Mİ?

Hamit Altıntop’un yapacağı bu operasyon, yaptığı oyuncu seçimleri ve sorumluluğundaki yaş gruplarının aldığı sonuçlar nedeniyle büyük eleştiriler alan, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Tolunay Kafkas’ın da devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Bu arada yapılacak yönetim kurulu toplantısında bir dönem Beşiktaş’ta da ikinci başkanlık görevini yürüten ve başkan adayı olan Murat Aksu’nun ikinci başkan olması bekleniyor.