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Nesli tükenen su samuru Kastamonu’da görüldü

nesli tükenen su samuru kastamonu’da görüldü
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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Ginolu koyunda nesli tükenmekte olan su samuru görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Koyu’nda vatandaşlar tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan su samurunu cep telefonuyla görüntüleyen kaydeden ilçe esnaflarından Hakan Ün, akşam saatlerinde Ginolu Koyu’nda su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi.

Kamera kaydında su samurunun bir süre teknelerin arasında yüzdüğü ve su yüzeyinde kaldığı görülüyor.

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