NEREDE TARAFTARIM!

Malatya futboluna yıllardır yön veren taraftarıma ne oldu şimdi?

Nu kadar kötü gidişata rağmen tepki vermeyen, sesleri çıkmayan ve takımın başındakileri protesto edeceklerine bakıyorum işin kolayını bulmuşlar ya futbolcu suçlu veya teknik adam suçlu gösteriliyor.

Malatya futbolu hiçbir dönem bu kadar duyarsız ve sahipsiz olmamıştı.

Sözüm oba takımın gerçek sahibi taraftarı hangi güç ve hangi vaatler bu kadar duyarsız ve tepkisiz yapmış.

Malatya futbolunun tarihini bilenler kötü gidişatta ilk tepkiyi her zaman kulüp başkanına ve yönetime verilerdi.

Ne oldu da sus pus oldunuz. Geçmiş dönemde suçu olmaya ve yetkisi olmayanları istifaya davet eden sizler kim size neler vaat etti de sesiniz çıkmıyor.

Hani benimde olduğum ve tek kuruş geliri olmayan yapılara hep birlikte tribünde avazınız çıktığı kadar bağıran sizler ne oldu.

Korkakça takım golleri yiyince arkanıza bakmadan sahayı ter edersiniz.

Kim sizi yönlendiriyor ki bu kadar güçlü. Neleri kaybetmekten korkarak sessiz kalırsınız. Üç sezondur seruma bağlanmış hiç mi vicdanınız sızlamıyor ki sesiniz çıkmıyor.

Benim taraftarım siz değilsiniz. Gerçek taraftar işte bugün takımına sahip çıkmalı. Şayet bir kira, üç beş forma ve konfeti sizi susturacaksa yapmayın bu işi gidin eviniz de oturun.

Ha biliyor musunuz sizin için ne söylüyorlar. Bunlar sadece başkanın ve yönetimin adamları. Gelin bu söylemleri eyleme çevirerek gerçek taraftar olun.

Kimsenin adamı olmayın. Takımın ve Malatya’nın gerçek sahibi olun ki insanlar sizi takdir etsin.

Benden söylemesi, siz bu kara lekeyi ancak gerçek taraftar olarak silersiniz ve buda sizin elinizde.

Haydi bakalım gerçek taraftar Galatasaray müsabakasında sahada olacak mı? Yoksa goller gelinde arkasına bakmadan sahayı terk edecek mi? Hem birlikte göreceğiz.