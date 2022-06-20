NERDEN BAKSAK TUTARSIZLIK!

Mevcut şahsın, yaptıkları yapacaklarının teminatı sanki,

Geçmişte ne yaptı ise gelecekte de onu yapacak gibi…

Borç batağındaki kulübü ya yok edecekler yada yeniden ayağa kaldıracaklar…

Mevcut şahıs geçtiğimiz günlerde ne kadarda devam etmeyeceği yönünde açıklamalar yapsa da kulübü bırakmayacak gibi duruyor.

Gönülsüz de olsa memleketin itibarını düşünerek kulübün iaşesini stadın giderlerini karşılayan Büyükşehir Belediyesinden daha fazlasını talep edecek mevcut şahıs…

Yani diyecek ki;

Şu kadar maddi kaynak benden üstünü de siz tamamlayın. Transfer tahtasını açalım. Diğer borçları da yapılandırıp yeniden ayağa kalkalım.

Buraya kadar her şey güllük gülistanlık yani olması gereken de bu zaten…

Tek sıkıntı bu şahsı camianın benimseyip benimsemeyeceği…

Yani bu şahıs başkan ise tribünler yeniden dolacak mı camia kenetlenecek mi?

Güçlü bir yönetim kurup mevcut borçları öteler ciddi bir kaynak bulunursa mevcut başkana rağmen Malatyalı futbol severler takıma sahip çıkar.

Bu demek değil ki camia bu şahıssa sahip çıkacak asla…

Zaten asıl tehlike de burada…

Mevcut şahıssa belediye maddi kaynak yaratır birde başarısızlık gelirse pirincin taşını temizlemediğine pişman olabilir.

En iyisi yeni bir isim yeni bir yönetim ile 1. Lig’e başlamak. Şu an da resmi olarak tek bir isim var.

O da Kamil Göksu maddi kaynak var mı yok mu bilmem. Ama bu hassas göreve talip.

Kamil Göksu ile birlikte bana göre yeni bir başlangıç olabilir.

Şayet güçlü bir yönetim kurup acil gerekli maddi kaynağı bulabilirse…

Mevcut şahıs TFF’nin genel kurulunda eski başkana verdi veriştirdi. Haklı olduğu taraflar var mıydı? Evet ancak onca kulüp başkanı sustu mevcut şahıs esti gürledi.

Acaba bunu söylerken bu yıl 1. Ligde Yeni Malatyaspor’un mücadele edeceğini bu sert tepkinin ters tepebileceğini düşündü mü?

Bence düşünmedi düşünseydi çıktığı kürsüde TFF eski başkanının gözünün içine baka baka gemileri yakmazdı.

Neyse ay sonunda genel kurul var. Mali genel kurulda işler tıkır tıkır yürüdü. Olağan genel kurulda da mıngır mıngır yürüyecek gibi yani mevcut şahıs onca laf söylediği siyasileri ikna ederse şıngır şıngır kaldığı yerden devam edecek…

Bu kulüp yeniden ayağa kalkacak ve kenetlenecek ise bu şahıs ile değil yeni bir isim ile devam etmeli kongreye kadar başka isim çıkar mı bilmem ama şuan tek isim var oda Kamil Göksu..

ARGUVAN BELEDİYE

ligdeki temsilcimiz Arguvan Belediyespor acaba ince eleyip sık mı dokuyor yada bir yerlerden kaynak mı arıyor?

Başkanım tabi ki maddi kaynak lazım. Ancak en büyük kaynak futbolu bilen isimler ile yola devam etmek ile olur.

Para futbolda çabuk biter gider önemli olan musluğu ayarını sağlama almak.

Yeni yönetim, yeni teknik heyet, yeni takım, kamp, idman maç deplasman derken bu iş epey mesai gerektirecek…

Umarım yetki vereceğiniz isimler futbolu içinden gelen kulübün haklarını savunacak profesyonel bir yapı içinde olur…

Dört gözle dört dörtlük bir ekip kurmanızı bekliyoruz başarılar diliyorum.