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Nemrut Dağı’nda turist yoğunluğu

Nemrut Dağı’nda turist yoğunluğu
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Nemrut Dağı’nda turist yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nda hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı’na, yurt dışı ve içinden her yıl binlerce turist akın etti. Güneşin doğuşu ve batışını 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Dağı’nda hafta sonu da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

2 BİN YILLIK TARİHİ TAŞ HEYKELLER

Binin üzerinde yerli ve yabancı turistin çıktığı Nemrut Dağı’ndaki ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirdi. Güneşin batışını izleyen turistler, sabah güneşinin doğuşuna da şahitlik ediyor. Nemrut Dağı’nı ziyaret eden turistler, güneşin doğuşunu ve batışını seyretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, zirvedeki heykellerin ve manzaranın muhteşem olduğunu söyledi. (İHA)

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