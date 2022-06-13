Nedeni mali bilanço mu?

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan Yeni Malatyaspor’da yönetime kimin seçileceği merakla beklenirken mevcut kulüp başkanı Adil Gevrek’in 26 Haziran’da yapılacak olan başkanlık seçiminde yeniden aday olacağı konuşuluyor. Her fırsatta hatalarından ders çıkaracağını söylemesine karşın tek başına aldığı kararlarla sarı kırmızılı ekibi 3 yılda iki kez küme düşüren ve ekonomik olarak da borç batağına sürükleyen Gevrek’in, Malatyalılar nezdinde itibar kaybetmesine rağmen ısrarla koltuğu bırakmak istememesinin nedeni merak ediliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’da, yıllık olağan mali genel kurulun ardından gözler 26 Haziran’da yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurula çevrildi. Borcu 400 milyon TL’ye yaklaşan sarı kırmızılı kulüpte görev süresi dolan başkan Adil Gevrek’in göreve aday olmaya karar verdiği öğrenilirken, başka adayların çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

8 yıllık görev süresi içerisinde ilk 5 yılı şehrin dinamiklerini yanına alarak başarılarıyla adından söz ettiren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, şeffaflıktan uzak, tek başına aldığı kararların sarı kırmızılı kulübü son 3 yılda iki kez küme düşürmesi yüzünden 2 milyon Malatyalı nezdinde istenmeyen adam olarak ilan edildi. Her sezon öncesinde hatalarından ders çıkaracağını söyledikten sonra ya maç haftalarında ya da kulübe finans arayışı ihtiyacı duyduğunda yolu Malatya’dan geçen Gevrek’in transfer anlaşmaları ve birçok görüşmeyi İstanbul’daki ofisinden yürütmesi kulüple şehir arasına duvar örülmesine de sebep oldu. Her kötü gidişatta futboldan anlayan, vizyon sahibi isimlerle yönetimini güçlendirmeyi tercih etmek yerine sorunları teknik adam göndermekte bulan Adil Gevrek 8 yılda 20’ye yakın teknik adamla çalıştı.

Siyasiler, belediye başkanları ve şehirle zaten arası açık olan Gevrek, finansal sorunları kameralar karşısında açıklayarak hem federasyonu hem de yayıncı kuruluşu zor durumda bıraktı. Yönetiminin izlediği yanlış transfer politikası yüzünden kulübünün başarısız sonuçlar almasını görmezden gelerek Türk futbolundaki yanlışları konuşmayı tercih eden Adil Gevrek’in alacakları yüzünden takımdan ayrılan birçok futbolcuyla da arası açıldı.

SİYASİLER SUSKUN KONGRE YARGIYA TAŞINIYOR!

Kararlarıyla kulübü adeta göz göre göre uçuruma sürükleyen Adil Gevrek’e hesap sormayan ve kötü gidişi seyretmekle yetinen siyasilerin takındığı tavırda bu suça ortak olarak gösteriliyor. 4 Haziran Cumartesi günü yapılan mali genel kurula hiçbir siyasinin katılmaması meydanın Adil Gevrek’e kalmasına fırsat tanıdı. Kongredeki konuşmasında siyasileri hedef alan Adil Gevrek, milletvekilleri ve belediye başkanlarını üstü kapalı tehdit ederek kendisinin tek başına ateşin içine atıldığı imasında bulundu. Gevrek’in meydan okumasına ise bugüne kadar hiçbir siyasiden cevap gelmedi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit’in 4 Haziran’da yapılan sarı kırmızılı kulübün Yıllık Mali Genel Kurul’da usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Mali kongrede Kulüp Başkanı Adil Gevrek’i ibra etmeyen 4 isimden biri olan Pelit’in, Yargıtay’ın emsal kararlarını incelediği ve hafta içerisinde kongrenin iptali için yargıya gideceğini ifade edildi.