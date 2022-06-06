Neden ret oyu verdiğini açıkladı

Yeni Malatyaspor yönetimini ibra etmeyen 4 isimden biri olan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetim kurulu üyesi Mikail Pelit, neden ret oyu verdiğini Yeni Malatyaspor’un Mali Genel Kurulunda yaptığı konuşmada açıkladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu üyesi gazeteci Mikail Pelit, mali genel kurul öncesi sarı kırmızılı yönetimin divan kuruluna hesapların incelenmesi için bilgi vermediğini belirterek yapılacak oylamada Adil Gevrek ve ekibini ibra etmeyeceğini söyledi. Kimsenin baskısı ve yönlendirmesine maruz kalmadığını da açıklayan Pelit, “Bizi yönlendiren, bize mali genel kurulda ret oyu verin diyen kimse de olmadı. Siyasetçilerle ilgili söylediklerine katılıyoruz. Samimiyetsiz ve ciddiyetsizler. Samimi olsalardı, bugün buranın samimiyet testi olduğunu düşünüyorum. Keşke buraya gelselerdi. Hesap sorsalardı. Bakın biz her genel kurulda geliyoruz ve konuşuyoruz. Düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ama siyasetçiler hiçbir şekilde buraya gelmiyor. Sayın Adil Gevrek zaman zaman siyasetçileri tehdit eden ifadeler kullanmasına rağmen sessiz kalıyorlar. Niye sessiz kalıyorlar onu da bilmiyorum. Bunu bir programda Bülent Tüfenkçi’ye sorduğumda ‘Ben aradım sordum, beni kastetmemiş’ dedi. Böyle garip garip tepkiler de veriliyor” ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek’in güven duyulmayan bir ortamda göreve devam etmesinin uygun olmayacağı sözlerine ekleyen Pelit konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sayın başkan birlik beraberlik çağrısı yaptı ama maalesef Malatya kamuoyunun sizinle ilgili çok ciddi güven problemi var. Bu şartlar altında sizin kulüp başkanlığına devam etmeniz zor görünüyor. Soruyorsunuz, ‘aday mı var?’ bilmiyorum ama sizinle de bu şekilde gitmeyeceği net şekilde ortada” ifadelerini kullandı.