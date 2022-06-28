Necip Olgun düğmeye bastı!

İş adamı Necip Olgun Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Malatya İdmanyurdu’nu satın almak için girişimlere başladı. Son yıllarda geriye doğru giden Malatya futbolunu yeniden atağa geçirmek için harekete geçen Necip Olgun, şehirde kaybolan futbol heyecanını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan Malatya İdmanyurdu’nu satın almak için harekete geçen iş adamı Necip Olgun, kulübün onursal başkanı Teoman Mutlu’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Son yıllardır düşüş içerisinde olan Malatya futbolunu ileriye taşımak için proje hazırlayan Olgun, Teoman Mutlu ile kulübün devri konusunda anlaşma sağladı. Teoman Mutlu, Efsane Malatyaspor’da daha önce yöneticilik yapan Necip Olgun’nun teklifine olumlu yanıt verirken, kulübün devredilmesi için işlemlerin başladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Arguvan Belediyespor ile birlikte BAL’da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Malatya İdmanyurdu’nun yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak teknik ekip ve kadroya sahip olması için çalışmalara başlanırken, bu yolda ilk adım olarak sportif direktörlük görevine Malatya futboluna yıllarını veren Aziz Yiğit’in getirildiği bildirildi. Malatya ekibinde bir yandan kulübün devir işlemleri devam ederken, diğer yandan tesislerin yenilenmesi ve yeni sezon planlamasının sürdüğü öğrenildi. Kulübün yeni sahibi Necip Olgun’un önümüzdeki günlerde devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna proje ve yatırımlar konusunda detaylı açıklama yapacağı ifade edildi.