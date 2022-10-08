NE ZAMAN ADAM OLACAĞIZ?

Malatya futbolunda artık çırpındıkça batacağımız bir süreci yaşıyoruz.

Aslında kenttin bütün sosyal organları futbolla aynı kaderi yaşıyor…

Modernleşmenin dünya genelinde toplum yaşantısına etkilerinden olan, siyasetin sanata ve spora angaje olması trajedisinin doğurduğu sorunları Malatya’da da derinden hisseder olduk.

Gelişmekte olan ülkemizde birçok alanda artık “moderniz” geçiş süreci yaşanıyor. Sporda, sanatta, teknolojide, iş dünyasında kısacası her alanda…

Bu dönemde en büyük sorun, herkesin en iyiyi ve en doğruyu yapma ve başarıyı isterken, sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklanıyor.

“Neden Malatya’da sporcu yetişmiyor? Malatya’da spor branşlarının neden takım halinde başarısını konuşamıyoruz?”

Bu soruya hepimiz farklı nedenler sıralıyoruz.

Şehirde siyaset, sosyal hayatın önüne geçmiş durumda.

Çuvaldızı kendimize batıralım, batıralım ama gırtlağına kadar siyasetin içine batmış ve hareket alanlarının tamamını kaybetmiş kurumlar, müdürler, başkanlar ve kulüpler sizce herhangi bir konuda tek başına karar alma iradesine sahipler mi?

Mesela TFF, gerçekten özerk mi?

Sıkça eleştirilen hakem komiteleri?

Siyasi otorite üzerinden kimin düdüğü ötüyorsa rüzgar o yönden esiyor.

Yeni Malatyaspor, Yeşilyurt Belediyespor ve Malatya Arguvanspor’un arkasında şehrin siyasi gücü olmasaydı bu kulüpler geçmişte başarılı olurlar mıydı?

Baktığımız zaman efsane Malatyaspor’da yaşanan hadiselerin yaşanmaması için kurulan Yeni Malatyaspor’u batıran da yine siyaset değil mi?

Yeşilyurt Belediyespor, Geçtiğimiz sezon liderliğe yükselen sonrasında paraşütsüz BAL’a düşen yeşil beyazlı kulübün başarısızlığının en büyük nedeni yine siyasette gücü olan ancak futboldan anlamayan şahısların kulüpte söz sahibi olması değil mi?

Ya biz ne zaman adam olacağız?

Yeni Malatyaspor’u yediler, Yeşilyurt Belediyespor’u yediler, bugün yarın Arguvanspor’u da yerler…

Avrupa’daki kulüplerin bu işi nasıl idare ettiğini ve kar ettiklerini sporu yakından takip edenler iyi bilirler.

Spordaki kalitemizin Avrupa’yla yüzleşmesi çok acımasız bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Düzenin değişeceğinden zaten umudum yok.

Kendi içimizde yalanlarla olayı götürmek ve kendimizi kandırmak en kolayı…

Spora siyaset bulaşmasına bulaşacaksa, kulüplerde söz sahibi olan yöneticiler bari adalet ve ahlak kavramını yitirmesin.

Uzunca süredir köşe yazılarıma ara vermiştim. Gelinen noktada yıllar önce yazdıklarımızın günümüzde gerçekleşiyor olması acı veriyor.

Mazisi çok eski olmayan Yeni Malatyaspor’a sırtınızı dönerek yok olmasına bari göz yumdunuz, bari bundan sonraki süreçte spora siyaseti bu kentte hiç bulaştırmayın.

Başarı gelecekse de en azından kendiliğinden gelsin.