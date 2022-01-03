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Anasayfa / Asayiş / Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

nazilli’de uyuşturucu operasyonu
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyonları yeni yılda da aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde bulunan 4 şahsı kısa sürede etkisiz hale getiren ekipler evde yaptıkları aramada yüklü miktarda esrar ve metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan B.M, M.K, O.K ve S.K isimli 4 şahsın işlemleri devam ediyor.

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