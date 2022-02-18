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Anasayfa / Asayiş / Nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir süredir aradığı şüpheli M.D yi saklandığı evde sabah erken saatlerde sıkıştırdı. Kaçmaya başlayan şüpheli altı ekibin katıldığı kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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