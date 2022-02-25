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Anasayfa / Asayiş / Nazilli polisinden sahte alkol operasyonu

Nazilli polisinden sahte alkol operasyonu

nazilli polisinden sahte alkol operasyonu
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda hafta sonu ilçede yapılacak olan deve güreşleri öncesi 220 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 26 Şubat Cumartesi günü Bozdoğan’da gerçekleştirilecek olan deve güreşi öncesi ilçede sahte alkol satışı yapılacağı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendirdi. Nazilli ve Bozdoğan polisi belirledikleri adresleri izlemeye aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler sahte alkol bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 220 litre sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan 270 adet aroma kiti ele geçirdi. Adreste bulunan M.A. da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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