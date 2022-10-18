NAZARLIK OLSUN

20 müsabaka sonrası galibiyet alan Yeni Malatyaspor takımına bu galibiyet nazarlık olsun. Kadro kalitesi, transfer tahtasının kapalı olması dolayısıyla eldeki kadro ve geri döndürülen birkaç oyuncu ile mücadelesini veren Yeni Malatyaspor mevcut oyuncu yapısı ile özellikle kontratak futbola yakın bir sistem ile oynandığında belki de iki üç müsabakada daha üç puanı hanesine yazdırmış olacaktı.

Bu kadro ve yapı ile ligde kalırsa şampiyon olmuş kadar kıymetli olur. Bu kadronun doğru yönlendirildiğinde ligde kalma adına mücadelesini vereceğini defalarca yazdım ve konuştum.

Ancak Cihat Aslan eldeki oyuncuları maalesef ekonomik olarak kullanamadı. Bandırmaspor gerçekten kadro yapısı ile bu ligin en kaliteli takımlarından biri.

Alınan galibiyet ve oynana oyun gelecek adına umut vermiştir. Bu oyun anlayışı ve sisteminde ısrar edildiğinde özellikle Hagi Osman ve Aly Male gibi çabuk ve süratli oyuncular ile her takıma bu sürprizi yaparlar.

Ancak sabırlı ve sakin olmak kaydıyla… özellikle sosyal medyada bazı oyuncuların abartıldığını gözlemliyorum.

Alt liglerde gelen oyunculardan aldığımız kadar verim takımın lehine olur. Spor Toto 1. Lig o kadar kolay ve basit bir lig değil.

Bu oyunculara sabır gösterilir ise birkaç müsabaka sonrasında takıma daha fazla katkı yapacaklarından kuşkum yok.

Donsah gibi takımın önemi oyuncusunun olmamasına rağmen alınan galibiyet çok ama çok önemli.

Bu müsabakadan sonra taraftarın daha fazla destek olması ve seyirci sayısının daha fazla olması takıma önemli ateşleyici katkı yapar.

Bu müsabaka nazar olsun temennim bu galibiyetler devam etsin. Ekonomik savaşını veren yönetimin elinin güçlenmesi alınacak skorlara bağlı.

Takım düzelirken yönetim cephesinde sağlam temeller için pes etmeden kurumsal yapısı için mücadelesini vermeli.

Yoksa suni galibiyetler ve başarılar bu takımın yaşamasına yetmez.