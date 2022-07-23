Nasıl poz vermeliyim?

Fotoğraf çekimlerinde birçoğumuz nasıl poz vermeyi düşünüyoruz hatta çekilen fotoğraflarımızı beğenmemezlik yapıyoruz. Peki, nasıl poz vermeliyiz? Şimdi sizlerle fotoğraf çekimlerinde “Nasıl poz vermeliyiz?” ile ilgili birkaç püf nokta paylaşmak istiyorum. Ayaklar önemli bir rol üstlenmekte. Örneğin omuz genişliğinde bir çap ile açtığınız ayaklarınızdan birini yarım adım önde tutabilirsiniz.

Gözlük kullanımında fotoğraf pozu vermek. Ayaklar omuz genişliğinde açık sağ ayağınızın topuk kısmını kaldırarak sol eliniz ile gözlüğünüze işaret parmağınız ile dokunabilir bu şekilde poz verebilirsiniz.

Giyindiğiniz kıyafeti verdiğiniz pozda ön plana çıkarmak istiyorsanız ayaklar omuz genişliğinde açık sağ ayağınız yarım adım önde sol eliniz ise sol cebinizde olacak şekilde sağ eliniz ile de kıyafetinize dokunun ve bakış açınız kıyafetinize doğru olsun.

Bu üç örnek ile poz vermeyi deneyin. Ve pozlarınız istediğiniz gibi çıksın.