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Narkotikten uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında Bir kilo 586 gram esrar, uyuşturucu ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

narkotikten uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklama
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Narkotikten uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında Bir kilo 586 gram esrar, uyuşturucu ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucuya yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, bir kilo 586 gram esrar, 265 gram sentetik kannabinoid, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 21,54 gram metamfetamin,

1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen toplam 7 bin 250 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (Bülten)

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