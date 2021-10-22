NAMAZIN HAYATIMIZDAKİ ETKİLERİ (1)

Bir önceki yazımızda namazın İslam’daki yerine ve önemine değinmiştim. Bu yazımızda da namazın gönül dünyamızda, sosyal ve bireysel hayatımızdaki etkisine daha doğrusu faydalarına değineceğiz inşaallah.

Kelime-i- Şehadet’ten sonraki en faziletli amelimizin namaz olduğunu peygamberimiz bizlere anlatıyor.

Peygamberimize amellerin Allah’a en sevimlisi hangisidir diye sorulduğunda ‘ilk vaktinde kılınan namazdır’ diye cevaplamış. Müslüm.

Namazın üzerimizdeki başlıca etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Namaz müminin ruhunda mutluluğu, huzuru, sekineti sağlar. Allah’ın divanın namaz kılmak için duran bir müslüman Allah’ın kendisine rahmet ettiğini, kalbinin ve ruhunun huzurla dolduğunu hisseder. Onun içindir ki Peygamberimiz daraldığı zaman Bilal’e bizleri namazla rahatlat diye seslenirdi. Namazı bu şuurla kılan müslüman namazdan sonra sanki yeniden hayat bulmuş ve Rabbi ona yeniden bir ruh vermiştir.

2- Namaz müminin kalbimdeki imanı, rabbine olan bağlılığını arttırır. Müminin imanı arttıkça da hayattaki sıkıntılara, fitnelere karşı daha da sabırlı ve metanetli olur.

3- Müslmanın ahlak seviyesini yüceltir, Kuran’ımızın çoğu yerinde Rabbimiz namazla müslümanın ahlakı arsasında bir bağlantı olduğunu bizlere anlatıyor. Ankebut suresinin 45. Ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz ki namaz kişiyi kötü sözden ve kötü davranışlardan alıkoyar.

Namaz hem iç dünyamızı hem de dış dünyamızı güzelleştirir. Namaz kılan bir müminin iç dünyasında kıskançlık, kibir, cimrilik olmaz, olmamalı.

Namaz dış dünyamızı da güzelleştirir, namaz kılan bir müslüman kimseyi dışlamaz, kul hakkı yemez, faizden, zinadan uzak durur, akarabalık ve komşuluk bağlarına daha dikkat eder, etmeli.

4- Namaz üzerimizdeki en büyük ağırlık, siklet olan günahşarımızın affolunmasına sebep olur, bizleri hafifletir, temizler ve günah kirlerinden arındırır.

Peygamberimizi bu durumu bizlere bir örnekle şöyle açıklar: Sizlerden birinin evinin önünde bir nehir aksa ve bu kişi günde beş def bu nehirden yıkansa üzerinde bir kir ya da pas, kötü koku kalır mı , işte beş vakit namazda sahibini bu şekilde tertemiz yapar’ diyor. Buhari.

5- Namaz toplumdaki beraberliği, dayanışmayı sağlar, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığını, bütün insanlarını Allah’ın kulu olduğu, farklı renkten, ırktan, sosyal statülerdeki insanlarla aynı camide hatta aynı safta yan yana durarak kardeş olduğumuzu hissederiz.

6- Namazın özellikle de cemaatle kılınan namazın insanların kalbindeki kibir ve gururu da kırdığını müşahade etmekteyiz.

Toplumda sıkıntıda olan bir insanın sıkıntısını giderme, ona yardımcı olma fırsatını da verir bizlere cemaatle namaz.

Kardeşlerim özellikle cematle kılınan namazın burada anlatamayacağım kadar topluma, ferde ve ailelere faydası olduğunu kendim bir imam olarak da müşahede ediyorum.

Gelin hep birlikte bir namaz seferberliği başlatalım, mahalle camilerimize mutlaka gidelim, o camideki programlara, aktiviteler katılalım ve imamla tanışalım, bizlere ne görevler düşüyor diye cami görevlilerine gidelim, bunu yapmakla Allah bizlere rahmet edecek, evlerimiz, toplumumuz rahmet bulacaktır.

İslam cemaat ve toplum dinidir, tek başına bir köşeye çekilip ibadet etme dini değildir, İslam’ın çoğu farzları hep cemaatle yerine getirilmesi gerektiğini rabbimiz bizlere belirtmiştir, namaz da bu ibadetlerin başında gelmektedir.

Kardeşlerim, ‘bu dinde ilk kaybolacak şey emanettir(yani güvenirlilik) en son kaybolacak şey da namazdır’ diyor Peygamberimiz. Yani kişinin hayatında namaz da gittikten sonra artık din, İslam namına onun hayatında bir şey kalmamıştır, Allah bizleri muhafaza etsin.

Peygamberimizin hayatının son bir kaç gününde en çok tavsiye ettiği ibadet namazdır ve son nefesinde de şu cümleler ağzından çıkarak ruhunu rabbine teslim etmiştir :

Namaz, Namaz, Namaz.