Müteahhitlerin toplu konut tepkisi

“Ciddi zarar verebilir”

HÜSEYİN KOCAMAN

Konut yapmakta ve satmakta artık çok büyük güçlük çektiklerini dile getiren MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, hal böyleyken hükümetin 81 ilde sosyal konut projeleri yapmasının vatandaşlar açısından sevindirici olsa da genel anlamda bakıldığında müteahhitlere çok ciddi zararlar verebileceğini kaydetti. Bülbüloğlu, sosyal konut projelerinin sadece TOKİ müteahhitlerine değil, Anadolu müteahhitlerine de verilerek, konut üretiminde birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Biz TOKİ’nin yaptığı yerlerde de ucuz konut yapabiliriz” dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli haneleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje ile bir asgari ücretli ailelerin rahatlıkla konut sahibi olabileceği ifade ediliyor. Gençlerin, emeklilerin, dar gelirlilerin ile şehit ve gazi yakınlarının yararlanacağı projede arsa ve inşaat maliyetleri ise devlet tarafından sübvanse edilecek. 81 ilde yapılması planlanan bu projeye müteahhitler nasıl bakıyor? Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Sektör ve meslektaşlarının zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bülbüloğlu, konut sayısının üretimine ve ruhsat sayılarına bakıldığında sonucun ortaya çıkacağını söyledi.

“ÇOK BÜYÜK GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Projelerinin hepsinin askıya alındığını ileri süren Bülbüloğlu, “Yeni projelerimizin hepsi askıya alınmış vaziyette. Konut yapmakta da, satmakta da artık çok büyük güçlük çekiyoruz. Hal böyleyken hükümetimizin de illerde sosyal konut projeleri yapması vatandaşlarımız açısından tabii ki, sevindirici ancak genel anlamda baktığımız zaman bu sektöre çok ciddi zararlar verebilir. Sektöre çok ciddi zararlar vermesi demek sadece burada Türkiye genelinde 120 bin müteahhidi değil, buna bağlı olarak 200-250 kalem iş kolunu ve burada istihdam edilen binlerce çalışanı etkileyecektir. Çünkü inşaat sektörü şu anda durmuş ve çark işlemiyor” diye konuştu.

“SEKTÖRÜ CANLANDIRMAK GEREKİYOR”

TOKİ tarafından yapılacak olan konutların müteahhitlere verebileceği zararları da aktaran Bülbüloğlu, “Ülkemizde bir konut ihtiyacı var. Bu konut ihtiyacını hükümet veya devlet kanalıyla değil de bu mesleğe emek, gönül veren insanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Müteahhitlere imkân verilmesi gerekiyor. Şimdi bu devlet kanalıyla yapıldığı zaman tabii ki ciddi bir şekilde sektöre hizmet veren kişilere bir darbe vurulması anlamına geliyor. Bunu bence özel sektörle birlikte iş birliği içerisinde yapılması ve Anadolu müteahhitlerinin de bu kapsamın içerisine alınması bence bu zorlu süreçte daha mantıklı ve akılcı bir çözümmüş gibi görünüyor. Biz Malatya genelinde de, ülke genelinde de projelerimizi durdurmuş vaziyetteyiz. Elimizdeki mevcut işleri tamamladıktan sonra yeni projelere başlamayı düşünmüyoruz. Çünkü konut satışı noktasında bir düşüş var. Konut fiyatları, malzeme fiyatları yükseldi ve vatandaşlar konut almakta güçlük çekiyorlar. Özellikle Yeşilyurt Bölgesi’nde kira fiyatları 4-5 bine ulaştı. Konut üretimi daha düştükçe bu fiyatlar da gittikçe artacak. Çünkü arz talep dengesizliği oluşmakta. Bunun da önüne geçilmesi için bu sektörün hareketlendirmek, canlandırmak gerekiyor” söyleminde bulundu.

MALZEME FİYATLARI DÜŞMÜYOR

Malzeme fiyatları düşmediği için konut fiyatlarının düşmeyeceğini belirten Bülbüloğlu, “Sektörü hareketlendirmek için geçtiğimiz aylarda yüzde 0,99 faiz indirimi yapıldı, ancak burada önemli olan kredi faizini indirmek değil, malzeme fiyatlarının düşmesini ve konut fiyatlarının gerilemesini sağlamaktır. Ama bugün baktığımız zaman malzeme fiyatlarının düşmesi gerekmekte ancak maalesef bu piyasaya yansımıyor. Malzeme fiyatları düşmüyor, otomatikman de konut fiyatları düşmeyecektir” ifadesini kullandı.

“BİZ DAHA LÜKS KONUTLAR YAPIYORUZ”

TOKİ’nin yapacağı konutların ucuz, müteahhitlerin yapacağı konutların pahalı olacağı söylentisine de cevap veren Bülbüloğlu, “TOKİ’nin yapacağı konutların uygun, müteahhitlerin yapacağı konutların ise pahalı olacağı düşüncesi çok da reel değil. Çünkü kullanılan malzemenin uygunluğuna göre ve alınan malzeme fiyatları TOKİ tarafından da aynı şekilde maliyet ediliyor, özel sektör de aynı şekilde maliyet ediliyor. Ancak burada uygulama farklılıkları olur. Biz daha lüks konutlar yapıyoruz. Otomatikman bu konutların maliyeti pahalı oluyor. Veya konut yaptığımız arsaların kıymeti, konut fiyatlarının belirleyicisidir. Malatya için söylüyorum, yeni yerleşim yerlerinde yapılan konutların arsa değerlerinden dolayı da otomatikman bir fiyat farkı oluşmaktadır. Bunu kimin yaptığı değil de bence nerde ve nasıl yapıldığı önemli. O yüzden sosyal konut projelerinin sadece TOKİ müteahhitlerine değil, Anadolu müteahhitlerine de verilerek, konut üretiminde birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz TOKİ’nin yaptığı yerlerde de ucuz konut yapabiliriz. Burada önemli olan arsanın konut fiyatını belirleyici olması. Hükümetimiz tarafından uygun arsanın çözümü yapıldıktan sonra biz de aynı fiyatta konutlar üretebiliriz” diye kaydetti.

“YENİ İMAR ALANLARIMIZIN AÇILMASI YÖNÜNDE TALEPLERİMİZ VAR”

Malatya’nın siyasileri başta olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunan Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

“Girdiğimiz platformlarda bağlantılı olduğumuz siyasilerimize sektördeki bu zor durumdan sıklıkla bahsediyoruz. Malatya’ya gelen bakanlarımıza da hem bilgi notuyla hem de birebir olarak bu konuların hepsini hemen hemen ilettik. Evet, sektör olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Müteahhitler konut yapımı ve üretiminde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bundan dolayı üretim maliyetimizde ve arsa maliyetini düşürmek için siyasilerimize çok büyük görevler düşüyor. Bugün belediye başkanlarımıza Malatya’da yeni imar alanlarımızın açılması yönünde taleplerimiz var. Bugün Malatya’da yeni imar alanları açılması gerekiyor ki, biz arsaları daha uygun maliyete alıp, vatandaşlara da daha uygun fiyatlarla konut üretip, ulaştırabilelim. Ayrıca üretim anlamında malzeme fiyatlarının makul ve hak ettiği değerlere gelmesi için müteahhitlerimizin ciddi bir şekilde bu konuya eğilmesi gerekir. Çimento sektörünüzdeki fiyatları kamuoyu yakından takip ediyor. Yaklaşık 8-9 aydır Rekabet Kurumu’nda incelendiği söyleniyor. Fahiş fiyatların önüne geçilirse vatandaşımız da en doğal hakkı olan barınma hakkına çok daha rahat ulaşacağını düşünüyorum.”