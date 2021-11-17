Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 9 zanlı tutuklandı!

Müstehcen çocuk görüntülerini paylaştıkları iddiasıyla 9 Kasım’da düzenlenen operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı. Operasyonda şüphelilerden ele geçirilen telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital materyaller emniyette sergilendi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sohbet uygulamasında iki farklı grup kuran ve bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 16 şüpheli, 9 Kasım’da İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum’da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 16 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemelerin de ele geçirildiği baskınlarda yakalanan zanlılar, adliyelere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 9’unun tutuklandığı belirtilirken, 7 şüphelinin ise serbest bırakıldığı aktarıldı.

Öte yandan çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemeler, bugün Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sergilendi. Sergilenen dijital materyaller arasında zanlılardan el konulan 13 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 hard disk, 10 flash bellek ve 10 dizüstü bilgisayar bulunuyor.

(İHA)