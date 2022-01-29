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Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi Muteber Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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