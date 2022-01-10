müstakil ev yangında tamamen kül oldu

Adana’da bir müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan kişilerin, taziyeye gittiği için evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgiye göre, Rabia Çelikcan ve iki oğlunun yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye evde yaptığı kontrolde kimsenin olmadığını tespit etti. Evde yaşayan Rabia Çelikcan’ın hayatını kaybeden annesinin taziyesi için oğullarıyla birlikte Osmaniye’ye gittiği öğrenildi.