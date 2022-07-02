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Mustafa sevinçle karşılandı!

Mustafa sevinçle karşılandı!
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Mustafa sevinçle karşılandı!

Sezon hazırlıklarının başladığı Yeni Malatyaspor’da Mustafa Eskihellaç’ın antrenmanda yer alması sevinçle karşılandı. Transferi gündemde olan Eskihellaç’ın durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, çalışmalara katılmayan Benjamin Tetteh için Rusya’dan teklif geldi.

MURAT İPEKTEN

2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı. Geride kalan sezonda Süper Lig’i son sırada tamamlayarak küme düşen sarı kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelerek yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Ekonomik darboğazdan geçen Malatya ekibinde yönetim krizi bir türlü aşılamazken, teknik direktör Cihat Arslan sözleşmeleri süren, altyapıdan ve kiralıktan dönen futbolcularla ilk çalışmasını yaptı. Sarı kırmızılılar dün sabah ve akşam olmak üzere günü çift idmanla geçirdi.

Geride kalan sezonun devre arasından itibaren maaşlarını alamayan tecrübeli isimlerin teker teker sözleşmelerini fesih etmesiyle sarı kırmızılı kulübü gençlerle ayakta tutmaya çalışan Cihat Arslan, TFF 1. Lig hazırlıklarına yine belirsizliği hakim olduğu havada çıktı. Yabancı oyuncuların hafta sonu Malatya’ya gelerek çalışmalara dahil olacakları ifade edilirken transferi gündemde olan Mustafa Eskihellaç’ın antrenmanda yer alması sevinç yarattı. Genç oyuncuya birçok kulüpten teklif olduğu bildirilirken sarı kırmızılı yetkililerin Mustafa’nın satışı konusunda henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlamadığı öğrenildi. Öte yandan transferi beklenen diğer bir oyuncu Benjamin Tetteh’in serbest kalmaması için 5 milyon TL’nin henüz ödenmediği, Ganalı oyuncunun menajerinin yetkililere bir hafta daha süre verdiği bildirildi. Tetteh için Rusya’dan çok ciddi teklifin olduğu belirtildi.

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