Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’a sezon başında Kasımpaşa’dan iki yıllığına renklerine bağladığı Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunduğu açıkladı. Hafta sonu Başakşehir ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Haddadi, antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Ligin 11.haftasında Kasımpaşa’ya 2-0 kaybettikleri maçta saha içerisinde yeterince motive olamadıklarını belirten Haddadi, “Yeni hocamızın takımın başına gelmesiyle üst üste iki maç kazandık. Ancak daha sonra Kasımpaşa karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kasımpaşa maçında, Adana Demirspor ve Altay karşılaşmalarında olduğumuz kadar konsantre değildik. Takım arkadaşlarımdan ve kendimden gördüğüm buydu. Aslında iyi de hazırlandık ama ilk yarıdaki gibi oynayamadık. İkinci yarıda biraz konsantrasyon eksikliği vardı. Bu oyun tabi ki bize yakışmıyor. Önümüzdeki Başakşehir maçında, Adana Demirspor ve Altay müsabakalarında olduğumuzdan çok daha iyi konsantre olup sahadan galip şekilde ayrılacağız” şeklinde konuştu.

“İSMİM OUSSAMA MUSTAFA HADDADİ OLACAK”

Bir gazetecinin ‘Form grafiğini nasıl buluyorsun. Yeni takımında uyum sorununu atlatarak performansının yüzde yüzünü verdiğini düşünüyor musun’ şeklindeki sorusuna da yanıt veren Haddadi, “Malatya’da kendimi çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla bir aile ortamı içerisindeyiz. Buradaki performansımı tek başına konuşmak doğru olmaz. Şuanda düşündüğüm tek şey Malatyaspor ile birlikte daha çok maç kazanıp bu şehirde daha mutlu bir zaman geçirmek. Türkiye’yi çok seviyorum. Türk olmayı isterdim. Eşim ve çocuğum Türk. Futbolculuk kariyerimde ve futboldan sonra her zaman Türkiye’de yaşamak isterim. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim. Bunun için başvuruda bulundum. Yakın zamanda bende inşallah Türk vatandaşı olacağım. İkinci isim olarak ise Mustafa ismini düşünüyorum. Çünkü vefat eden babamın ismi, onun ismini de yaşatmak istiyorum. Türk vatandaşı olduğum zaman ismim Oussama Mustafa Haddadi olacak” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ