Mustafa Ceviz: Hedefimiz Play off’lar

Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz, hedefimiz play off’lara katılmak. Ligin yukarısında yer alan Düzcespor, Kuşadasıspor ve Iğdır Futbol Kulübü buraya gelecek. Rakiplerimizle hem içerde hem dışarda oynayacağız. 4 takımın ligden düşeceğini düşünürsek, kümede kalma mücadelelerinin de çok zor olacağını düşünüyorum.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Yeşilyurt Belediyespor’un Malatyalı teknik adamı Mustafa Ceviz, göreve geliş süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada teklifin kendisine bir ay önce geldiğini ancak ailevi nedenlerden dolayı yönetimden süre istediğini söyledi. Eşinin sağlık sorunları nedeniyle kendisine gelen teklifi bir süre ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Trabzon’da Yomraspor ile oynanan ve 0-0 biten müsabakada takımı izlediğini ifade eden Mustafa Ceviz, “Takımımız Trabzon’da disiplinli oynadı. 1 puan aldık ve buna sevindik. Bulduğumuz net pozisyonları değerlendirsek galip gelebilirdik. Takımımızın biraz daha alternatifli bir kadrosu olması gerekiyor. Yedek kulübemiz genç oyuncu ağırlıklı, onların biraz daha tecrübe kazanmaları gerekiyor. İhtiyacımız olduğu anda veya rekabeti artırmak adına direk oynayabilecek 4 tane oyuncunun alınmasını yönetimden talep ettik. Onların da düşüncüleri bu konuda olumlu. Ligin ikinci sırasına kadar yükselen bir takımız, ardından aşağılara kadar düşen bir grafik var. Biz hep başarılı olmayı istiyoruz, hedefimiz play off’lara katılmak. Ligin yukarısında yer alan Düzcespor, Kuşadasıspor ve Iğdır Futbol Kulübü buraya gelecek. Rakiplerimizle hem içerde hem dışarda oynayacağız. 4 takımın ligden düşeceğini düşünürsek, kümede kalma mücadelelerinin de çok zor olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“ÇETİN BİR LİG GEÇECEK”

Yeşilyurt Belediyespor yönetimine göreve getirilmesinden dolayı teşekkür eden Ceviz, “Malatya’da tekrar görev aldığım için mutluyum. İnşallah hem bir teknik adam olarak hem bir Malatyalı olarak burada başarılar elde etmek istiyorum. Oyuncu grubunun bir kısmını tanıyorum. Daha önce çalıştığım oyuncular da var. Çarşambaspor maçını oynadıktan sonra son hafta bay olduğumuz için erken devre arasına gireceğiz. Çarşambaspor maçını önemsiyoruz. Rakibimizin alt sıralardan kurtulma çabası vermesinden dolayı maçın zorluk derecesi de ortada. 3. Lig’in 2. grubu çok güçlü. Diğer grupları da yakından takip ediyorum. Bütün takımların güçlü olduğu bir gruptayız. İşimiz kolay değil. İkinci yarı daha çetin bir lig geçecek. Devre arasında iyi bir kamp dönemi yaşamak istiyoruz. Başkanımız ve yöneticilerle konuştuk. Takımın sezon başında kısa bir sürede hazırlanıp lige girmesiyle aldığı sonuçlar aslında iyi sonuçlar. Görev yapan Hayati hoca ve ekibine de teşekkür ediyorum. Ara sıra puanlar kaybedilmiş, ancak futbolda bunlar da var. Önemli olan bizim daha zor geçecek olan ligin ikinci yarısında neler yapabileceğimiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çarşambaspor maçından sonra bir hafta izin yapacak olan Yeşilyurt Belediyespor 26 Aralık’ta Antalya’da toplanarak burada iki hafta sürecek bir kamp dönemi geçirecek. 7 Ocak’ta tamamlanacak kampın ardından turuncu yeşilliler 2 gün iznin ardından 11 Ocak’ta Malatya’da toplanarak Düzcespor maçı hazırlıklarına başlayacak.