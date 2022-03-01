DOLAR

13,9025$% -0.18

EURO

15,7001% -0.28

STERLİN

18,7594£% 0.05

GRAM ALTIN

847,98%-0,28

ÇEYREK ALTIN

1.378,00%0,21

BİTCOİN

599911฿%12.64411

İmsak Vakti a 05:32
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

muş’ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Uyuşturucuyla mücadele” kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; S.M, İ.K, S.E, C.M, B.A, M.O, C.K, S.O, M,K, R.T, M.Y.K, O,Ö ve M.K. isimli 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüpheli Ö.A’nın ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2,91 eroin, 215,56 gram metamfetamin, 219,11 gram toz esrar, 36,74 gram esrar, 3,04 gram sentetik bonzai ve 4 suboxone hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kocaeli’de bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.