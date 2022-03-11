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Anasayfa / Asayiş / Muş’ta köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı

Muş’ta köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı

muş’ta köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
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Muş’ta Karasu Köprüsü üzerinden nehre atlamak isteyen genci polis ekipleri kurtardı.

Olay, 18.30 sıralarında Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Karasu Köprüsü’nde yaşandı. Bir kişinin köprünün üstünde şüpheli davranışları üzerine çevredeki vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye polis, AFAD, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihara teşebbüs eden A.Ç.’yi ikna etmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu’nun girişimi sonuç vermedi. İkna çabası sonuç vermeyen A.Ç.’nin dalgınlığını fırsat bilen polis, anlık refleksle genci bulunduğu yerden yukarıya çekti. Kontrol altına alınan genç, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen’de bölgede ekiplere destek oldu.

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