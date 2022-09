“MÜLAKAT=TORPİL”

SİNEM HATUN DAVUT

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, okulların açılmasına az bir süre kala, hem öğretmenlerle ilgili hem de yaşadıkları sıkıntılarla ilgili BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kariyer basamakları sınavıyla ilgili konuşan Söylemez, kariyer basamak sınavının belli bir yılı dolduran öğretmenlerin baş öğretmenliğe alındığı bir sınav olduğunu söyledi.

“GÖRÜŞÜMÜZ, HER ÖĞRETMENİN DİREKT UZMAN ÖĞRETMEN OLMASI”

Kariyer basamakları sınavının öğretmenlerin moral ve motivasyonunu bozduğunu belirten Söylemez, “İşin aslına bakıldığında öğretmenlik zaten bir uzmanlık eğitimidir. Söz konusu eğitimler, şu anda Bakanlığın verdiği eğitimleri, öğretmenlerimiz zaten defalarcaalmıştır. Dolayısıyla bizim ilk görüşümüz, 8 yılını tamamlayan her öğretmenin direkt uzman öğretmen olması. Olumsuz, yüz kızartıcı bir suç işlememişse, direkt uzman öğretmen olması 8 yıldan sonra 4 yıl uzmanlıkta kalan her arkadaşımızın da 4 yıllık bir uzmanlık tecrübesinden sonra başöğretmen olmasını arzu ediyoruz. Bizim teklifimiz buydu. son zamanlarda sınavla ilgili olarak görüşlerimize bakıldığında ise hakikaten bir sınavın, birçok arkadaşımızın moralini bozduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden bu sınavın, meclisin tekrar kurulup, kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

“BU DURUM İLK ETAPTA ÇOK HEYECAN VERİCİ GELDİ”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yetersiz olduğuna dikkat çeken Söylemez, “Biz Meslek Kanunumuz oldu diye çok sevindik, çok heyecanlandık. Ancak Meslek Kanunu destek kanunu olmaktan öte, içi dolu olmayan birkaç maddeden oluşan, bir kanun oldu. Dolayısıyla buna Meslek Kanunu deme şansımız yok. Umarım bu da zamanla genişletilir. Bu durum ilk etapta çok heyecan verici geldi fakat bizim beklentilerimizin yüzde 20’si karşılanamadı. Şiddetle ilgili doğru düzgün bir çözüm yok. Yöneticilerimizle ilgili ciddi bir şey yok. En azından bu kazandırılmış hak olacaktı, maalesef yok” dedi.

“TAŞRADA HALA ÖĞRETMEN İHTİYACIMIZ VAR”

Malatya’da öğretmen açığı bulunup bulunmadığını belirten Söylemez, “Genel anlamda öğretmen ihtiyacımız olmadığı gibi fazlalığımız var. Ancak gerek sağlık durumunda gerek eş durumundan kaynaklı ya da mahrumiyet bölgesindeki arkadaşlarımızın tazminat alamamasından kaynaklı olarak şu sorunu yaşıyoruz: Malatya 2 merkez ilçede ihtiyaç olmadığı gibi, norm fazlası öğretmen arkadaşımız var ama bizim uzak ilçelerimizde, taşrada şu an hala öğretmen ihtiyacımız var. Malatya’da sevindirici olan durum ise şu; hatırladığım kadarıyla, uzun süre atama alamıyorduk ama bu yılMüdüre Hanım’ın da girişimleriyle şu anda taşradaki sıkıntılı olan yerlerimiz başta olmak üzere, 81 öğretmenin ataması yapıldı. Öğretmenlerimizin şu an da ilk atamayla ilimize gelmiş olması sevindirici. Zaten merkezde ihtiyacımız yok, ihtiyaç tamamlıyor mu, hayır. Toplam alınan öğretmen sayısına bakıldığında, Malatya gibi doluluk oranı yüksek olan bir yerin, 81 öğretmen almış olması da şu an da önemli. Ben bu konu da hem Bakanlığımıza hem de İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“ÖĞRETMENİN MORALİ YÜKSEK OLMALI”

Sözleşmeli öğretmenliğe karşı olduklarını ifade eden Başkan Söylemez, şunları ifade etti:

“Kariyer Basamakları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan sonra ilk sırada olan sorunumuz sözleşmeli öğretmenlik. Sözleşmeli öğretmenliği tamamen bitirilmesi yönünde bizim çalışmamız bulunuyor. Kadroluyla sözleşmeli arasındaki bütün farkları ortadan kaldırılması gerekiyor. Bizim için büyük bir yara. Biz de sözleşmelilik 3+1 ama bazı kurumlarda süresiz sözleşmelilik söz konusu. Sözleşmelilerin kendi arasında bile adalet söz konusu değil. Mutlaka bunun kaldırılması gerekiyor. Sözleşmeli diye bir şey olmaması gerekiyor. Devlette çalışan herkes, kadrolu ve aynı şartlarda çalışmalı. Sadece mahrumiyet bölgesine ek bir tazminat verip, o kişinin orada kalmasını doğal olarak sağlamanız gerekiyor. Bunun dışında bir çözüm yok. Bize düşen eğitim. Eğitim de öğretmenle, öğrenciyle olur. Sistem öğretmene çalışmadığı sürece, öğretmenin morali yüksek olmadığı sürece, başarı elde edemezsiniz.”

“İNSANLARA İNİSİYATİF VERİLMEMELİ”

Mülakatlarla ilgili de konuşan Söylemez, “Öğretmen ve yönetici mülakatlarının şu anda formaliteye dönmüş olması sevindirici. Sınav hukukunun korunuyor olması çok güzel bir olay. Daha önce bu noktada inisiyatif söz konusuydu. Mülakat komisyonlarında ne kadar adaletli ne kadar liyakatli olsanız da, tabiri caizse komisyona evliya da yerleştirseniz Türkiye’de bu yapıda mülakatların adaletli olma ihtimali yoktur. Bu nedenle kıstaslar net olmalı, insanlara inisiyatif verilmemeli, hiç kimsenin hukukuna girilmemeli. Bu hukuk yıllarca zedelendi. Sınavdan 70 alan birisine mülakatta 90 verilerek en güzel yerlere ataması yapılırken, sınavda 90 alarak birinci olan birisinin elendiği günler yaşadık ama son zamanlarda öğretmen mülakatlarında geçen yılla karşılaştırıldığında çok sayıda elemenin olduğu, birtakım raporlara göre, gelen haberlere göre kişilerin elendiği, öğretmen yapılmadığı, bunun adının ise sınavda başarılı olamadığı şeklinde yansıtılması söz konusuydu. Biz bunu doğru bulmadık. Bir kişinin ailesi veya yakınlarından birinin herhangi bir yanlışlık yapması, kişiyi zan altında bırakmaması gerekir. Kendisiyle alakalı bir durum varsa zaten devlet kendisi takip eder. Son yapılan mülakatta bunun yapılmadığını görmek bizi sevindirdi. Herkes kendi notunu aldı ve atandı. Umarım böyle gider” diye konuştu.

“BİZE DÜŞEN HAKSIZLIKLARA KARŞI ÇIKMAK”

Devletin üst kademelerinde bazen mülakatın yapılması gerektiğini ifade eden Söylemez, “Yönetici atamalarında da benzer haksızlıkları hepimiz yaşadık. Kesinlikle o günde doğru değildi, bugün de doğru değil. İnsanlar emek verip sınava girmişse sınav hukuku mutlaka korunmalı. Devletin üst kademelerinde mülakat bazen gerekiyor. Ancak bunu bir öğretmenliğe, bir okul müdürü veya okul müdür yardımcılığına, şube müdürlüğüne indirgemek doğru değil. Şube müdürlüğü derken son zamanlarda sınavla gelen şube müdürü arkadaşlarımız belli bölgelerde belirli yıl çalışıp merkeze gelmeye çalışırken ve mağdur olup merkezde yer bulamazken, bugün belki Malatya’da 76’ncı madde adı altında Bakan inisiyatifiyle, sınava hiçbir şekilde girmeden, bunu hak edip etmediği şaibeli olan eğitimci arkadaşlar doğrudan merkeze atanıyorlar. Bu atanan insanların görüşü ne olursa olsun bir haksızlıktır. Bize düşen bu haksızlıklara karşı çıkmaktır. Bu inisiyatiflerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Mülakatın uygulaması bizim memleketimizde kısacası torpil demektir. Ama kritik devlet kademelerinde mülakat olabilir. Ancak normal durumlarda mülakat olmamalı” şeklinde konuştu.