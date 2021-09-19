muhteşem yeşilyurt

Grup’ta 2.haftada sahasında Şile Yıldızspor’u 1-0 mağlup eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.haftada deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayn ve ilk 20 dakikada 2 isabetli şut atan Yeşilyurt Belediyespor, 19.dakiakda Volkan Serim’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda gol üretmek adına pozisyonlara girse de karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Şile Yıldızspor’un ardından Darıca Gençlerbirliği’ni de mağlup eden turuncu yeşilliler, geride kalan 2 haftada topladığı 6 puanla yükselişini sürdürdü. Malatya ekibi, haftayı lider Kuşadasıspor ve 52 Orduspor’un 1 puan gerisinde 6 puanla 5’inci sırada yer aldı.

STAT: Darıca İlçe

HAKEMLER: Sezer Yalçın, Ali Gün, Uğur Aydoğdu, 4.hakem Fatih Okhan

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 1.Ali Alper Doğan, 4.Fahrettin Bıyıklı, 7.Fatih Şerifoğlu (Dk.77 Behiç Alpagut Özeren), 10.Ahmet Özer, 19.Faik Kartal Duran (Dk.46 Furkan Safi), 22.Erdem Dikbasan (Dk.46 Furkan Akın), 26.Metin Güler, 35.İbrahim Çağrı Oğuz, 51.Tolga Tekin (Dk.46 Yusuf Bildik), 52.Atakan Aybastı (Dk.46 Nebi Tiryakioğlu), 56.Hüseyin Seylığlı

YEDEKLER: 53.Gürkan Hervenik, 11.Nebi Tiryakioğlu, 9.Behiç Alpagut Özeren, 17.Berker Tonga, 29.Yusuf Bildik, 54.Furkan Akın, 70.Furkan Safi

TEKNİK SORUMLU: Sarp Yiğit

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya, 7.Alpay Aldemir, 10.Deniz Ataç (Dk.62 Emre Baysal), 14.Caner Çolak, 17.Metehan Andaç Özlü, 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz (Dk.73 Musa Buğrahan Kavaklı), 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim (Dk.83 Hamza Alper)

YEDEKLER: 40.Furkan Güzel, 3.Ulaş Girgin, 6.Emre Baysal, 30.Burak Evren, 11.Avni Kürşat Özmen, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 88.Hamza Alper

TEKNİK SORUMLU: Hayati Palancı

GOL: Dk.19 Volkan Serim (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Metin Güler, Furkan Safi, Ali Alper Doğan(Darıca Gençlerbirliği), Musa Kavaklı (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

ÖMER ALİ DELİBAŞ