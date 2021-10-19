Muhtarlar Eğitim Ve İstişare Toplantısı Sivas’ta Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle organizasyonu yapılan ‘Yeşilyurt Mahalle Muhtarları Eğitim ve İstişare Toplantısı’ Sivas’ta düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin yanı sıra kamu ve kurumların yatırımlarının vatandaşlara ulaştırılması aşamasında köprü vaziyeti gören mahalle muhtarlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleşen iki günlük Sivas programında 2021 yılında Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ve 2022 yılı planlamaları üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.

Sivas’taki programın verimli geçtiğini ifade eden Mahalle Muhtarları, Yeşilyurt Belediyesi ile aralarındaki uyumlu ve koordinasyonlu çalışmanın her geçen gün daha da güçlendiğini ifade edip, katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Sivas’ta düzenlenen programda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceğin Yeşilyurt’unu inşa ederken muhtarlardan ciddi destekler aldıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizde zor ve stresli bir görev yapan muhtarlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak adına Sivas’ta düzenlediğimiz programımızda her yönüyle güzel ve faydalı geçti. Muhtarlarımız burada hem dinlenip hem de mahallelerinde yapılmasını talep ettikleri hizmetleri bizlerle paylaştılar. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle birlikte muhtarlarımızla bir araya gelerek güzel ve faydalı bir istişare toplantısı yaptık, hizmetlerimizi anlattık, yeni yatırımlarımız hakkında bilgiler verdik, muhtarlarımızın taleplerini bire bir öğrenme fırsatına ulaştık. Bizler muhtarlarımızı her zaman en önemli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz, onların tecrübeleri ve deneyimlerinden her zaman faydalanarak Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri layıkıyla yerine getirmekteyiz” diye konuştu.

“MUHTARLAR ELİMİZ, GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZDIR”

Yeşilyurt’a hizmet ederken kendilerini yalnız bırakmayan mahalle muhtarlarına teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, “ 2,5 yıllık görev süremiz boyunca vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu en güzeliyle yerine getirdik. Dinamik ve güçlü bir ekiple hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Milletimize gece gündüz hizmet ederken bizleri asla yalnız bırakmayan muhtarlarımızın yaşadığımız değişim ve dönüşüm döneminde çok önemli rol oynadılar. Yeşilyurt bugün Anadolu’nun parlayan yıldızı, bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaştıysa bunda muhtarlarımızın çok büyük destekleri vardır. Muhtarlarımızın katkılarıyla Yeşilyurt’umuzu geliştirmenin, Yeşilyurt’umuzu güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz ve kulağımızdır, en önemli yol arkadaşlarımızdır” şeklinde konuştu. (Bülten)