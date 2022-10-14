Muhtar Demirtaş’tan minibüs isyanı

“Biz bu bürokrasiyi kabul etmiyoruz”

MEHMET KIROĞLAN

Babuktu Mevkii’ne minibüs seferlerinin düzenlenmesini talep eden Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, hem Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına hem de Malatya Minibüsçüler Odası’na yüklendi. Babuktu Mevkii’nde yaşayan halkın mağdur olduğunu ileri süren Demirtaş, “Kiltepeliler olarak bizi 2 kişinin iki dudağı arasına hapseden bürokrasiyi kabul etmiyoruz” dedi.

Kiltepe Mahallesi ile Yeşilkaynak Mahallesi’nin arasında yer alan Babuktu Bölgesi’nde minibüs seferlerinin olmaması hem bölge halkını hem de Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş’ı çileden çıkarttı. Bölge halkı halk otobüslerine ek olarak minibüs seferlerinin yeniden başlamasını talep ederken, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Babuktu Bölgesi’ne halk otobüslerinin sefer yaptığını ifade eden Demirtaş, sefer sayılarının yolcu sayısı olduğu için doğal olarak yetersiz olduğunu söyledi.

“NASIL ANLAŞTIKLARI BENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ”

Defalarda Babuktu Mevkii’ne minibüs seferlerinin düzenlenmesi için talepte bulunduklarını iddia eden Demirtaş, “Ben muhtar olduğum zaman sanayi minibüsleri Babuktu Bölgesine sefer düzenliyorlardı. Sanayi minibüsleri otobüs dönüştüğü için minibüs seferleri de kalktı. Bunun yerine MOTAŞ sefer düzenledi. MOTAŞ’ın düzenlediği sefer de haklı olarak taşıdığı yolcu sayısına göre ayarlıyor. Dolayısıyla da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Biz bu durumu Büyükşehir Beleidye Başkanımız Selahattin Gürkan’a söyledik. O da Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na talimat verdi. Biz defalarca Babuktu Bölgesi’ne minibüs seferi düzenlemesi konusunda talepte bulunmamıza, Selahattin Gürkan Başkanımızın da talimat vermesine rağmen Kiltepe Mahallesi Babuktu Mevkii’ne Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Minibüsçüler Odası Başkanının koordineli olmayıp bu bölgeye minibüs vermemeleri halkı mağdur ediyor. Bu mağduriyeti gidermek için hiçbir şey yapılmadı. Eğer devletin devamlılığı varsa hizmetin de devamlılığı olmalıdır. Ulaşım Dairesi Başkanı ile Minibüsçüler Odası Başkanının birbirleriyle olan görüşmeleri, nasıl anlaştıkları beni hiç ilgilendirmez. Ben de buna müdahil olmam. Benim istediğim Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanının hiç kimsenin etkisinde kalmadan Kiltepe Mahallesi Babuktu Mevkii’ne minibüs seferi düzenlemesi talimatını vermesi ve bunun için meşru bir yolun tercih edilmesi” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİ ALLAH İÇİN YAPACAKSINIZ”

“Kiltepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar vatanını, milletini, devletini seven insanlar” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Bizim minibüsçülerin duvarında Kiltepe yazan yere girmesinden doğal bir şey olabilir mi? Hangi güç bunu engelleyebilir? Ama bir gün seçim gelir, sandık önümüze konulduğu zaman ben halkımdan nasıl oy isteyebilirim? Bana ‘Sen bizim için ne yaptın, sen Kiltepe minibüslerini Babuktu’ya sokamadın?’ demezler mi? aynı şeyi siyasetçilere de söyleyeceklerini biliyorum. Her şeyi Allah için yapacaksınız. Evet, kanunlar, hükümler olabilir. Ama burada bir mağduriyet yaşanıyorsa bu mağduriyetin giderilmesi için bir karar alınıp, Kiltepe Mahallesi’ne çalışan minibüslerin Babuktu Mevkii’ne de sefer düzenlemesi gerekiyor. Defalarca söylememize rağmen ellerinde kâğıdı bize okumalarının hiçbir gereği yok. Ben Selahattin Gürkan Başkanımın bu işin çözüme kavuşturulduğunu bildiğini düşünüyorum. Buradaki halkın mağdur olduğunu Başkanımız bilse gereğini yapacağına inanıyorum.”

“HEPSİ ÇOK MAĞDURLAR”

Babuktu Mevkii’nde yaşayan vatandaşların mağdur olduğunu öne süren Demirtaş, “Bizim mahallemizde bin 560 ev var. Babuktu ise bizim üçte birimiz kadar ve orada yaklaşık 400 ev olduğunu düşünüyorum. Orada işe giden kız çocuklarımız, okula giden öğrencilerimiz, merkeze giden kadınlarımız, yaşlılarımız var. Hepsi çok mağdurlar. Vatandaşlar hem Yeşiltepe hem de Kiltepe’ye yürümek zorunda kalıyorlar. Minibüsçüler burada görev yapmak istiyorlar. Halk Kiltepe minibüsünü istiyor. Bu işe yapmayan tek kişi ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı ile Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse minibüslerden Yeşilkaynak Mahallesi de yararlanacak. Biz sadece halkımızın ulaşım hizmetinin daha iyi olabilmesi için bu mücadeleyi yapıyoruz. Ben Kiltepe Mahallesi’nin emir eri olarak bu işi çözecek kişilere sesleniyorum, bir an önce Kiltepe minibüslerinin Babuktu Mevkii’ne sefer düzenlemesini talep ediyorum. MOTAŞ’ın otobüsleri de çalışsın, minibüsler de çalışsın. İnsanlar neden mağdur olsunlar ki? Kiltepeliler olarak bizi 2 kişinin iki dudağı arasına hapseden bürokrasiyi de kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.