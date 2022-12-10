Muharrem İnce, Malatyalı esnafın sıkıntılarını dinledi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Türkiye’de demokrasi sicili düzgün olan tek siyasi olduğunu söyleyen İnce, “Ne cumhur, ne millet, tek yol Memleket. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk’ün yolundan diyorum. Onun için yollardayız. Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz” dedi.

Malatya’da esnaflar ve vatandaşlar tarafında yoğun bir sevgi seli ile karşılanan İnce, kendisi ile fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Ziyaret esnasında basın mensuplarına bir açıklamada bulunan İnce, Cumhur ve Millet İttifakı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“DİNİ NİKAHA SAVAŞ AÇAN FALAN YOK”

6 yaşında bir kız çocuğun evlendirilmesi olayının herkesi derinden yaraladığını belirten İnce, “ Hepimiz üzgünüz. Bu konuda dün bir konuşma yaptım. Dedim ki ‘Buna, 6 yaşındaki çocuğa dini nikahı kim kıydı? Bunun şahitleri kimler?’ Bu ana baba, o şahitler, o dini nikahı kıyanların hepsinin hapse atılması lazım. Şimdi bugün yalaka medyanın bazılarında ‘Muharrem İnce dini nikaha savaş açtı’ diye haber yapılıyor. İnsanlar nasıl bu kadar kötü olabilirler. Bunların Müslümanlığı da tartışmalı. Dini nikaha savaş açan falan yok. Ben diyorum ki 18 yaşın altındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukları dini nikah kisvesi altında evlendirmek şerefsizliktir, namussuzluktur. Bu alçaklıktır. Bu nikahı kim kıyıyor? Bunun şahidi kim? O ana baba kim? Bunlar bulunmalı ve cezalandırılmalı. Üstü kapatılmamalı. Buradan Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum. Değerler eğitimi adı altında hangi cemaatlere, hangi tarikatlara çocuklarımızı teslim ediyoruz, bu dersi kimler veriyor? Milli Eğitim Bakanlığına soruyorum. Bunun acilen açıklanması lazım” şeklinde konuştu.

“NE CUMHUR, NE MİLLET, TEK YOL MEMLEKET”

Türkiye’de demokrasi sicili düzgün olan tek siyasi olduğunu ifade eden İnce, “Benim siyasi hayatımın hiçbir yerinde bir kırık yok, ne 2010 referandumuna evet dedim. Ne 2017 referandumuna evet dedim. Ne de FETÖ beni kandırdı. Bunların hiçbirisi olmadı dolayısıyla diyorum ki bunların hiçbirisinden bu memlekete hayır gelmez. Ne cumhur, ne millet, tek yol Memleket. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk’ün yolundan diyorum. Onun için yollardayız. Diyarbakır’dan Elazığ’a geldik. Şimdi Malatya’dayız akşama Adıyaman’dayız. Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Biz namuslu oy istiyoruz. Sapıkların oyunu istemiyoruz. Atatürk düşmanlarının da oyunu istemiyoruz. ” dedi.