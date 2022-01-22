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Anasayfa / Asayiş / Muğla’nın yüksek kesimlerinde kar mücadelesi

Muğla’nın yüksek kesimlerinde kar mücadelesi

muğla’nın yüksek kesimlerinde kar mücadelesi
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Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde lüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kavaklıdere, Menteşe Yılanlı, Köyceğiz Sandras ve Seydikemer ilçelerinin lüksek tepelerine gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kar küreme çalışması yürütüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgede yürütülen çalışmalar ile kapalı kırsal mahalle yolunun bulunmadığı, önümüzdeki hafta Salı gününe kadar sürmesi beklenen kar ve yağışlı hava nedeniyle ekiplerin 24 saat boyunca görevlerinin başında olacağı açıklandı.

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