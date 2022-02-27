muğla’da sazlık yangını

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Muğla’nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi Beşkavak mevkiinde çıman sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sazlık alandaki yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 3 bin m2 sazlık alan yandı.
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