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Anasayfa / Asayiş / Muğla’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Muğla’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

muğla’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yasa dıyşı silahlanmanın önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı silahlanmanın önüne geçilebilmesi amacı ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçu ile mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları neticesinde iki ikamet ve altı araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, antika tabanca, Bin 517 adet değişik çapta tabanca mermisi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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