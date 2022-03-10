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Anasayfa / Asayiş / Muğla’da ’müşterek özel’ trafik denetimi

Muğla’da ’müşterek özel’ trafik denetimi

muğla’da ’müşterek özel’ trafik denetimi
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Şehir içi ve Bölge Trafik, Jandarma Trafik, Büyükşehir ve Menteşe Zabıta ekipleri ve Şoförler Odası temsilcilerinden oluşan müşterek özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın Uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde kamu ve özel kurum/kuruluşların şehir içi personel taşımacılığı, turizm servis taşımacılığı, firmalara ait ücretsiz servis taşımacılığı gibi birçok iş kolunda çalışan personelin şehir içi nakillerini yapan servis araçları denetlendi.

Denetimlerde, 12 servis, 3 adet Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat denetiminde toplam 3 araç sürücüsüne 20 bin 119 TL ceza işlem uygulandı. Bir servis aracı 60 gün, bir minibüs 15 gün süre ile trafikten men edildi.

Değişik kurumların katıldığı denetimlerin bundan sonra da devam edeceği açıklandı.

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