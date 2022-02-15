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Muğla’da baba oğlunu öldürdü

muğla’da baba oğlunu öldürdü
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Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alınarak Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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