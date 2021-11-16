MÜDÜRÜN ŞOFÖRÜ

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki çirkin olay korku ve paniğe neden oldu.

Hiç beklenmedik bir yerde…

Bir devlet kurumunda…

Bir müdürün makamında…

Bir İl Müdürünün makam şoförü uyuşturucu satıcısı çıktı.

İnanılacak gibi değil.

Cesarete bakın.

Şimdi ilimizde ki tüm resmi veya özel kurum ve kuruluşların şoförleri tedirginler.

Çünkü…

Kendisine güvenilerek makam şoförlüğünü getirilen adam tüm güvenliği atlatıp makam arabasıyla uyuşturucu ticareti yapmış.

Müdür ne bilsin ki arabasında uyuşturucu var…

Şoförünün dürüstlüğüne inanmış.

Ona güvenmiş.

Ona canını emanet ederek hergün makam arabasına binip evine, işine veya toplantılara gitmiş gelmiş.

Ne bilsin müdür bindiği arabanın arkasında zula yapılmış…

Uyuşturucu saklanmış…

Uyuşturucu taşınmış…

Uyuşturucu pazarlanmış.

İnanılacak gibi değil.

Ama olmuş bunlar.

Bir şekilde olay çözülmüş.

Türk polisinin uyuşturucu operasyonlarında ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Allah yar ve yardımcıları olsun.

Şimdi bir başka korku diğer kurum ve kuruluşların hem müdürleri hem makam ve diğer görevli şoförlerinde var.

“Olamaz” demesin kimse.

Oldu işte.

Ancak bundan sonra tüm müdür, şoförü ve araçları dikkat çekecek.

Ya varsa…

Ya oluyorsa…

Ya bu araçta da varsa…

Ya bu şoför de onun gibiyse…

Korku, tereddüt, tedirginlik, şüphe herkesin içini kemirecek.

Hadi gel de bundan sonra rahat rahat makam aracı koltuğuna kurularak otur…

Hadi gel de makam şoförünün arabanın kapısını açmasına güven…

Hadi gel de makam aracına rahat bin…

Hadi gel de araca makam şoförü iste…

Hadi gel de makam aracı iste…

Artık o günler geçti.

Kendini bilmez bir şoförün ne büyük bir yanlış yaptığı ortaya çıkmış oldu.

Ben devletin yerinde olsam bu olayı da bahane ederek ülke genelinde tüm kurumlardaki makam aracı ve şoförleri olayını ortadan kaldırırım.

Araçları sadece görev icabı kullandırırım o da kılı kırk yararak.

Ayrıca tüm kurum araç ve şöförlerini dijital takip ve kamera takip sistemini devreye sokarım.

Güven sarsıldı…

İtimat bitti…