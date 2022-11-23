“Mücadele kararlılıkla devam edeceğiz”

HÜSEYİN KOCAMAN

Sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili topladıkları imzayı PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdikten sonra bir açıklama yapan Birlik Haber-Sen Malatya Şube Başkanı Fatih Ağar, PTT ve TRT’deki diğer personeller gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılmasını talep etti. Ağar, “Bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Birlik Haber-Sen’in uzun süredir gündeme taşıdığı sözleşmeli personellerin kadroya alınması konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda başta PTT A.Ş. ve TRT olmak üzere hizmet kollarında bulunan personellerden imza desteği alan Birlik Haber-Sen toplanan bu imzaları PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdi. Konuyla ilgili dün Malatya PTT önünde bir basın açıklaması yapan Birlik Haber-Sen Malatya Şube Başkanı Fatih Ağar, önemli açıklamalarda bulundu.

PTT’de görev yapan İHS’li ve TRT’de görev yapan ÖHT’li personellerin kadroya alınması için imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Ağar, Türkiye’nin her bir köşesinden topladıkları 100 bin, Malatya’da da 270 imzayı, bu gün kadro bekleyen personellerle birlikte Türkiye Genelinde eş zamanlı olarak, topladıkları imzaları PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndereceklerini söyledi.

“Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin 52. Maddesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.” diyen Ağar, şunları kaydetti:

“Hükmünün eklenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş çalışmanın tüm sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir. Hizmet kolumuzda yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatında, yaklaşık 12 bin İdari Hizmet sözleşmeli personel ve TRT’ de 4 bin Özel Hukuk Hükümlerine tabi sözleşmeli personel bulunmaktadır. PTT’de İdari Hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atanmış ve bu personeller diğer kamu personelleri gibi memur sendikalarına üye olabilmekte, toplu sözleşme kapsamında yer almaktadırlar. Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii personel ile aralarında Temel ücretleri, İş güvenceleri, Sosyal Güvenlik hakları, görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir.”

“ÜST PERDEDEN İFADE EDİLDİ”

Personellerin birçok sorun yaşadığını ifade eden Ağar, “Yine TRT’de Özel Hukuk Hükümlerine tabi sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeli ile aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar. Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerinde PTT ve TRT’deki diğer personeller gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili PTT ve TRT yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarak ta Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZİ ÇEŞİTLİ EYLEMLERLE DEVAM EDECEĞİZ”

Mücadelelerine devam edeceklerini açıklayan Ağar, “Her ne kadar PTT Kamu İktisadi Teşebbüsü kapsamında olmasa da üstendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır. Bu nedenle gerek PTT’deki İdari Hizmet Sözleşmeli gerek ise TRT’ deki Özel Hukuk hükümlerine tabii sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100 bini aşkın imzada da talep ettikleri üzere kadro beklentilerini içeren imzaları bu gün buradan hep birlikte kargoya veriyoruz. Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.